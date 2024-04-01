Харламова (Зворыкина) Серафима Михайловна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти11.01.1907
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
28.04.1900
Рождение ребёнка
14.10.1901
Дочь: (Харламова) Любовь Фёдоровна
Отец ребёнка: Харламов Фёдор Васильевич
Рождение ребёнка
10.05.1903
Сын: Харламов Константин Фёдорович
Отец ребёнка: Харламов Фёдор Васильевич
Рождение ребёнка
01.01.1907
Дочь: (Харламова) Нина Фёдоровна
Отец ребёнка: Харламов Фёдор Васильевич
Смерть
11.01.1907