Харламова (Зворыкина) Серафима Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Харламова (Зворыкина) Серафима Михайловна

Место рождения

Муром, округ Муром, Владимирская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

11.01.1907

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Муром, округ Муром, Владимирская область
Бракосочетание
28.04.1900

Муж: Харламов Фёдор Васильевич

Курган, город Курган, Курганская область
Рождение ребёнка
14.10.1901

Дочь: (Харламова) Любовь Фёдоровна

Отец ребёнка: Харламов Фёдор Васильевич

Курган, город Курган, Курганская область
Рождение ребёнка
10.05.1903

Сын: Харламов Константин Фёдорович

Отец ребёнка: Харламов Фёдор Васильевич

Курган, город Курган, Курганская область
Рождение ребёнка
01.01.1907

Дочь: (Харламова) Нина Фёдоровна

Отец ребёнка: Харламов Фёдор Васильевич

Курган, город Курган, Курганская область
Смерть
11.01.1907
Курган, город Курган, Курганская область

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