Стародубцев Василий Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Стародубцев Василий Александрович

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Место рождения

Воловчик, Воловский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

25.12.1931

Дата смерти

30.12.2011

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Место
Комментарий
Рождение
25.12.1931

Отец: не указан

Мать: не указана

Воловчик, Воловский муниципальный район, Липецкая область
Место жительства
С 1949 по 1951
Жуковский, Жуковский, Московская область
Место жительства
С 1955
Новомосковск, город Новомосковск, Тульская область
Смерть
30.12.2011
Новомосковск, город Новомосковск, Тульская область
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