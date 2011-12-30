Стародубцев Василий Александрович
Место рождения
Дата рождения25.12.1931
Дата смерти30.12.2011
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.12.1931
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1949 по 1951
Жуковский, Жуковский, Московская область
Место жительства
С 1955
Смерть
30.12.2011