Фомина Вера — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фомина Вера

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ИГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Фомин Митрофан

Отец ребёнка: Фомин Иван

Воронеж, город Воронеж, Воронежская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Фомин Андрей

Отец ребёнка: Фомин Иван

Воронеж, город Воронеж, Воронежская область
Рождение ребёнка
24.04.1918

Сын: Фомин Тихон

Отец ребёнка: Фомин Иван

Воронеж, город Воронеж, Воронежская область
Смерть
Неизвестно

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