Фомина Вера
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Фомин Митрофан
Отец ребёнка: Фомин Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Фомин Андрей
Отец ребёнка: Фомин Иван
Рождение ребёнка
24.04.1918
Сын: Фомин Тихон
Отец ребёнка: Фомин Иван
Смерть
Неизвестно