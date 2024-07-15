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Ковалева Дарья Павловна

Место рождения

Кровное, Сумська область

Дата рождения

17.03.1884 ст.

Дата смерти

24.11.1887 ст.

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.03.1884 ст.

Отец: Ковалев Павел Борисович

Мать: Ковалева Евдокия Дмитриевна

Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-G9PQ-M?i=327&cc=3511744&cat=1008700
Крещение
18.03.1884 ст.
Николаевка, Сумська область
Рождество-Богородичная церковь
Смерть
24.11.1887 ст.
Кровное, Сумська область
Причина смерти: от скарлатины
Похороны
25.11.1887 ст.
на отведенном кладбище | https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9Y-FDP1?i=193&cc=3511744&cat=1008700

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