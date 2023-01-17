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Гуляев Карп Савинов

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Место рождения

Белово Ребрихинский район Алтайский край

Дата рождения

Около 1846

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1846 г.р.

Дети

Добавил:

НД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1846

Отец: не указан

Мать: не указана

Белово Ребрихинский район Алтайский край
Бракосочетание
1867

Жена: Гуляева Васса Ивановна

Рождение ребёнка
1870

Сын: Гуляев Онисим Карпович

Мать ребёнка: Гуляева Васса Ивановна

Подстепное, Ребрихинский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
1871

Сын: Гуляев Логин Карпович

Мать ребёнка: Гуляева Васса Ивановна

Подстепное, Ребрихинский муниципальный район, Алтайский край
Смерть
Неизвестно
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