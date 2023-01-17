Гуляев Карп Савинов
Место рожденияБелово Ребрихинский район Алтайский край
Дата рожденияОколо 1846
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1846
Отец: не указан
Мать: не указана
Белово Ребрихинский район Алтайский край
Бракосочетание
1867
Жена: Гуляева Васса Ивановна
Рождение ребёнка
1870
Мать ребёнка: Гуляева Васса Ивановна
Рождение ребёнка
1871
Мать ребёнка: Гуляева Васса Ивановна
Смерть
Неизвестно