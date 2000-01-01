(Мурашко) Элеонора Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Мурашко) Элеонора Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МН
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Мурашко Василий Антонович

Мать: Мурашко Мария Брониславовна

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