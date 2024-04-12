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Загородной Алексей Андреевич

Место рождения

Стёжки, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

1768

Пол

Мужской

Добавил:

ОН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1768

Отец: не указан

Мать: не указана

Стёжки, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1783

Сын: Загороднов Данила Алексеевич

Мать ребёнка: Загородняя Авдотья

Стёжки, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1796

Сын: Загороднов Нил Алексеевич

Мать ребёнка: Загородняя Авдотья

Стёжки, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1801

Дочь: Фима Алексеевна

Мать ребёнка: Загородняя Авдотья

Стёжки, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1816

Дочь: Василиса Алексеевна

Мать ребёнка: Загородняя Прасковья Васильевна

Стёжки, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Работа или профессия
Неизвестно
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