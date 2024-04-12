Загородной Алексей Андреевич
Место рождения
Дата рождения1768
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1768
Рождение ребёнка
1783
Сын: Загороднов Данила Алексеевич
Мать ребёнка: Загородняя Авдотья
Рождение ребёнка
1796
Сын: Загороднов Нил Алексеевич
Мать ребёнка: Загородняя Авдотья
Рождение ребёнка
1801
Дочь: Фима Алексеевна
Мать ребёнка: Загородняя Авдотья
Рождение ребёнка
1816
Дочь: Василиса Алексеевна
Мать ребёнка: Загородняя Прасковья Васильевна
Работа или профессия
Неизвестно