Курсаков Афанасий Меркурьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
11.10.1885
Сын: Курсаков Иван Афанасьевич
Мать ребёнка: Курсакова Варвара Евстафиевна
Рождение ребёнка
22.03.1899
Дочь: Трошкова Анна Афанасьевна
Мать ребёнка: Курсакова Варвара Евстафиевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно