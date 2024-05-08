Курсаков Афанасий Меркурьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Курсаков Афанасий Меркурьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
11.10.1885

Сын: Курсаков Иван Афанасьевич

Мать ребёнка: Курсакова Варвара Евстафиевна

Хорохоры, Воткинский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
22.03.1899

Дочь: Трошкова Анна Афанасьевна

Мать ребёнка: Курсакова Варвара Евстафиевна

Хорохоры, Воткинский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Курсакова Варвара Евстафиевна

Смерть
Неизвестно
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