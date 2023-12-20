Назин Ларион — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Назин Ларион

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Назин Степан Ларионов

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Назин Никифор Ларионов

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Назин Григорий Ларионов

Мать ребёнка: не указана

Место жительства
Неизвестно
Пахотный Угол, Бондарский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1807

Сын: Назин Игнат Ларионов

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1817

Сын: Назин Кирил Ларионов

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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