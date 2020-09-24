Молоствова Надежда Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.11.1954
Дата смерти24.09.2020
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
16.11.1954
Отец: не указан
Мать: не указана
По паспорту ее дата рождения: 12.01.1955. Родилась в селе Ново-Ракиты Топчихинского района Алтайского края (уничтоженного во время ликвидации "малых деревень"). Отец: Молоствов (его указывали и как "М... Показать все
Рождение ребёнка
10.07.1978
Сын: Пивень Павел Владиславович
Отец ребёнка: Пивень Владислав Васильевич
Смерть
24.09.2020