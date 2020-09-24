Молоствова Надежда Ивановна 16.11.1954 — найти родственников по фамилии на Familio
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Молоствова Надежда Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.11.1954

Дата смерти

24.09.2020

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ПП
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Место
Комментарий
Рождение
16.11.1954

Отец: не указан

Мать: не указана

По паспорту ее дата рождения: 12.01.1955. Родилась в селе Ново-Ракиты Топчихинского района Алтайского края (уничтоженного во время ликвидации "малых деревень"). Отец: Молоствов (его указывали и как "М... Показать все
Рождение ребёнка
10.07.1978

Сын: Пивень Павел Владиславович

Отец ребёнка: Пивень Владислав Васильевич

Барнаул, город Барнаул, Алтайский край
Смерть
24.09.2020
Барнаул, город Барнаул, Алтайский край

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