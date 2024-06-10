Недорубов Николай Парфен 1805 — найти родственников по фамилии на Familio
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Недорубов Николай Парфен

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1805

Дата смерти

1855

Пол

Мужской

Добавил:

ЮН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805

Отец: Недорубов Парфен Филиппов

Мать: Недорубова Авдотья

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Недорубова Агафья (Евфимия) Павлова

Рождение ребёнка
22.10.1828

Сын: Недорубов Иван Николаев

Мать ребёнка: Недорубова Агафья (Евфимия) Павлова

Вергизаи, Бутурлинский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1833

Сын: Недорубов Федор (Фаддей Федот) Николаев

Мать ребёнка: Недорубова Агафья (Евфимия) Павлова

Вергизаи, Бутурлинский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1836 ст.

Дочь: (Недорубова) Прасковья Николаева

Мать ребёнка: Недорубова Агафья (Евфимия) Павлова

Вергизаи, Бутурлинский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1843 ст.

Сын: Недорубов Осип (Иосиф) Николаев

Мать ребёнка: Недорубова Агафья (Евфимия) Павлова

Вергизаи, Бутурлинский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1845 ст.

Дочь: (Недорубова) Матрена (Матрона) Николаева

Мать ребёнка: Недорубова Агафья (Евфимия) Павлова

Вергизаи, Бутурлинский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
1855

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