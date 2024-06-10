Недорубов Николай Парфен
Место рожденияНе указано
Дата рождения1805
Дата смерти1855
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805
Отец: Недорубов Парфен Филиппов
Мать: Недорубова Авдотья
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
22.10.1828
Мать ребёнка: Недорубова Агафья (Евфимия) Павлова
Рождение ребёнка
1833
Сын: Недорубов Федор (Фаддей Федот) Николаев
Мать ребёнка: Недорубова Агафья (Евфимия) Павлова
Рождение ребёнка
1836 ст.
Дочь: (Недорубова) Прасковья Николаева
Мать ребёнка: Недорубова Агафья (Евфимия) Павлова
Рождение ребёнка
1843 ст.
Сын: Недорубов Осип (Иосиф) Николаев
Мать ребёнка: Недорубова Агафья (Евфимия) Павлова
Рождение ребёнка
1845 ст.
Дочь: (Недорубова) Матрена (Матрона) Николаева
Мать ребёнка: Недорубова Агафья (Евфимия) Павлова
Смерть
1855