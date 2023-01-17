Тенихин Роман
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1775
Дата смерти1839
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1775
Рождение ребёнка
Вычислено 1808
Сын: Тенихин Леонтий Романович
Мать ребёнка: Мария Кузьминична
Рождение ребёнка
Между 1811 и 1812
Мать ребёнка: Мария Кузьминична
Рождение ребёнка
1814
Дочь: Парасковья Романовна
Мать ребёнка: Мария Кузьминична
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мария Кузьминична
Смерть
1839