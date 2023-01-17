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Тенихин Роман

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Место рождения

Мокрушино, Нолинский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Вычислено 1775

Дата смерти

1839

Пол

Мужской

Отец

Вычислено 1745 г.р.

Мать

Вычислено 1749 г.р.

Жена

Вычислено 1776 г.р.

Дети

Добавил:

ИЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1775

Отец: Тенихин Артемей Сидорович

Мать: Тенихина Агафья Романовна

Мокрушино, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1808

Сын: Тенихин Леонтий Романович

Мать ребёнка: Мария Кузьминична

Мокрушино, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Между 1811 и 1812

Сын: Тенихин Семен Романович

Мать ребёнка: Мария Кузьминична

Мокрушино, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1814

Дочь: Парасковья Романовна

Мать ребёнка: Мария Кузьминична

Мокрушино, Нолинский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мария Кузьминична

Смерть
1839
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