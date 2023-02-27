Рагозин Семён — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рагозин Семён

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Рагозин Ермолай

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Рагозин Степан

Мать ребёнка: не указана

Место жительства
Неизвестно
Копцево, Губкинский, Белгородская область
Смерть
Неизвестно

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