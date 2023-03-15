Шуртаков Михаил Степанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шуртаков Михаил Степанович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1935

Пол

Мужской

Добавил:

СР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1935

Отец: Шуртаков Степан Иванович

Мать: Шуртакова Евдокия Андреевна

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