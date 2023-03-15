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Шуртаков Михаил Степанович
Шуртаков Михаил Степанович
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1935
Пол
Мужской
Отец
Шуртаков Степан Иванович
1902 г.р.
Мать
Шуртакова (Гурьянова) Евдокия Андреевна
1902 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
СР
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1935
Отец:
Шуртаков Степан Иванович
Мать:
Шуртакова Евдокия Андреевна
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