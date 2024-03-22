Костемиров Владимир Павлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Костемиров Владимир Павлович

Место рождения

Новопанское, Михайловский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

07.06.1897

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.06.1897

Отец: Костемиров Павел

Мать: не указана

Новопанское, Михайловский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
04.05.1937

Дочь: Соколова Нина Владимировна

Мать ребёнка: Костемирова Александра Михайловна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Костемиров Анатолий Владимирович

Мать ребёнка: Костемирова Александра Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Костемирова Нина I Владимировна

Мать ребёнка: Костемирова Александра Михайловна

Смерть
Неизвестно
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