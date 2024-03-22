Костемиров Владимир Павлович
Место рождения
Дата рождения07.06.1897
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.06.1897
Отец: Костемиров Павел
Рождение ребёнка
04.05.1937
Дочь: Соколова Нина Владимировна
Мать ребёнка: Костемирова Александра Михайловна
Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Костемиров Анатолий Владимирович
Мать ребёнка: Костемирова Александра Михайловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Костемирова Нина I Владимировна
Мать ребёнка: Костемирова Александра Михайловна
Смерть
Неизвестно