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Олюшина Фаина Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.08.1932

Дата смерти

25.01.2005

Пол

Женский

Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.08.1932

Отец: не указан

Мать: Сорокина Анна Федоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Олюшин Леонид Александрович

Отец ребёнка: Олюшин Александр Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Олюшин Николай Александрович

Отец ребёнка: Олюшин Александр Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бешкарева Татьяна Александровна

Отец ребёнка: Олюшин Александр Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Олюшин Сергей Александрович

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Олюшин Михаил Александрович

Отец ребёнка: Олюшин Александр Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Олюшин Александр Иванович

Рождение ребёнка
22.06.1957

Дочь: Ветошкина Валентина Александровна

Отец ребёнка: Олюшин Александр Иванович

Смерть
25.01.2005

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