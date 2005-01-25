Олюшина Фаина Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.08.1932
Дата смерти25.01.2005
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.08.1932
Отец: не указан
Мать: Сорокина Анна Федоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Олюшин Леонид Александрович
Отец ребёнка: Олюшин Александр Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Олюшин Николай Александрович
Отец ребёнка: Олюшин Александр Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бешкарева Татьяна Александровна
Отец ребёнка: Олюшин Александр Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Олюшин Сергей Александрович
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Олюшин Михаил Александрович
Отец ребёнка: Олюшин Александр Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
22.06.1957
Дочь: Ветошкина Валентина Александровна
Отец ребёнка: Олюшин Александр Иванович
Смерть
25.01.2005