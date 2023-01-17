Шутова Нина Тимофеевна
Место рождения
Дата рождения05.01.1907
Дата смерти1999
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.01.1907
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1924 по 1949
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
С 1950 по 1999
Смерть
1999