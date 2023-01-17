Шутова Нина Тимофеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шутова Нина Тимофеевна

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Место рождения

Ярославль, город Ярославль, Ярославская область

Дата рождения

05.01.1907

Дата смерти

1999

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.01.1907

Отец: не указан

Мать: не указана

Ярославль, город Ярославль, Ярославская область
Место жительства
С 1924 по 1949
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
С 1950 по 1999
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Смерть
1999
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
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