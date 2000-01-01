Талдыкин Х — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТалдыкин Х

Талдыкин Х

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Талдыкин Х6

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Талдыкин Х5

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Талдыкин Х4

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Талдыкин Х3

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Талдыкин Х2

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Талдыкин Нифонт (Алифан)

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Талдыкин Гавриил

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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