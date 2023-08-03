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Смирнов Александр Федорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Смирнов Федор

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Рукавишникова Алевтина Александровна

Мать ребёнка: Смирнова Клавдия Степановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Писанова Вера Александровна

Мать ребёнка: Смирнова Клавдия Степановна

Рождение ребёнка
25.10.1937

Сын: Смирнов Борис Александрович

Мать ребёнка: Смирнова Клавдия Степановна

Смерть
Неизвестно

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