Смирнов Александр Федорович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Смирнов Федор
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Рукавишникова Алевтина Александровна
Мать ребёнка: Смирнова Клавдия Степановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Писанова Вера Александровна
Мать ребёнка: Смирнова Клавдия Степановна
Рождение ребёнка
25.10.1937
Сын: Смирнов Борис Александрович
Мать ребёнка: Смирнова Клавдия Степановна
Смерть
Неизвестно