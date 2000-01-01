Hederich Johann Albrecht — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиHederich Johann Albrecht

Hederich Johann Albrecht

avatar

Место рождения

Герцогство Nassau, Kerzenheim

Дата рождения

1749 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

РС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1749 ст.

Отец: Hederich Johann Stephan

Мать: Hederich Sophia Gertraud

Герцогство Nassau, Kerzenheim
Рождение ребёнка
1784 ст.

Сын: Hederich Johann Adam Peter

Мать ребёнка: Hederich Anna Elisabeth

Российская Империя, колония Hummel/Brockhausen
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close