Hederich Johann Albrecht
Место рожденияГерцогство Nassau, Kerzenheim
Дата рождения1749 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1749 ст.
Отец: Hederich Johann Stephan
Мать: Hederich Sophia Gertraud
Герцогство Nassau, Kerzenheim
Рождение ребёнка
1784 ст.
Сын: Hederich Johann Adam Peter
Мать ребёнка: Hederich Anna Elisabeth
Российская Империя, колония Hummel/Brockhausen
Смерть
Неизвестно