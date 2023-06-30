Бубневич Антон Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бубневич Антон Сергеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.06.1994

Пол

Мужской

Добавил:

СВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.06.1994

Отец: Бубневич Сергей Иванович

Мать: Бубневич Ирина Николаевна

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