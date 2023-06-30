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Бубневич Антон Сергеевич
Бубневич Антон Сергеевич
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
23.06.1994
Пол
Мужской
Отец
Бубневич Сергей Иванович
1968 г.р.
Мать
Бубневич (Тейкина) Ирина Николаевна
1965 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
СВ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.06.1994
Отец:
Бубневич Сергей Иванович
Мать:
Бубневич Ирина Николаевна
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