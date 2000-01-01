Живодерова Пелагея Назарова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1795
Дата смерти1835
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1795
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1805
Дочь: Солдатова Домна Егорова
Отец ребёнка: Живодеров Егор Федотов
Рождение ребёнка
1818
Дочь: Евдокия (Авдотья) Назарова
Отец ребёнка: Живодеров Егор Федотов
Рождение ребёнка
1820
Сын: Живодеров Дементий Егоров
Отец ребёнка: Живодеров Егор Федотов
Рождение ребёнка
Вычислено 1823
Отец ребёнка: Живодеров Егор Федотов
Рождение ребёнка
Вычислено 1826
Дочь: Ульяна Егорова
Отец ребёнка: Живодеров Егор Федотов
Рождение ребёнка
Вычислено 1827
Отец ребёнка: Живодеров Егор Федотов
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1835