Живодерова Пелагея Назарова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Живодерова Пелагея Назарова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1795

Дата смерти

1835

Пол

Женский

Добавил:

ГП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1795

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Вычислено 1805

Дочь: Солдатова Домна Егорова

Отец ребёнка: Живодеров Егор Федотов

Рождение ребёнка
1818

Дочь: Евдокия (Авдотья) Назарова

Отец ребёнка: Живодеров Егор Федотов

Рождение ребёнка
1820

Сын: Живодеров Дементий Егоров

Отец ребёнка: Живодеров Егор Федотов

Рождение ребёнка
Вычислено 1823

Сын: Живодеров Егор Егоров

Отец ребёнка: Живодеров Егор Федотов

Рождение ребёнка
Вычислено 1826

Дочь: Ульяна Егорова

Отец ребёнка: Живодеров Егор Федотов

Рождение ребёнка
Вычислено 1827

Сын: Живодеров Василий Егоров

Отец ребёнка: Живодеров Егор Федотов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Живодеров Егор Федотов

Смерть
1835
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