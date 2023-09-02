Казакова Елена Куприяновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.05.1900
Дата смерти06.04.1981
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.05.1900
Отец: Лялин Куприян Иванович
Мать: Лялина Ольга Ивановна
Рождение ребёнка
1922
Сын: Казаков Николай Яковлевич
Отец ребёнка: Казаков Яков Николаевич
Рождение ребёнка
14.01.1927
Сын: Казаков Вениамин Яковлевич
Отец ребёнка: Казаков Яков Николаевич
Рождение ребёнка
1928
Дочь: Казакова Александра Яковлевна
Отец ребёнка: Казаков Яков Николаевич
Смерть
06.04.1981