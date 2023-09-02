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Казакова Елена Куприяновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.05.1900

Дата смерти

06.04.1981

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.05.1900

Отец: Лялин Куприян Иванович

Мать: Лялина Ольга Ивановна

Рождение ребёнка
1922

Сын: Казаков Николай Яковлевич

Отец ребёнка: Казаков Яков Николаевич

Рождение ребёнка
14.01.1927

Сын: Казаков Вениамин Яковлевич

Отец ребёнка: Казаков Яков Николаевич

Рождение ребёнка
1928

Дочь: Казакова Александра Яковлевна

Отец ребёнка: Казаков Яков Николаевич

Смерть
06.04.1981
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