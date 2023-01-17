Софья Андреева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Софья Андреева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1831

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1824 г.р.

Дети

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
05.11.1858

Муж: Ананий Харитонов

Терешок, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
03.04.1861

Дочь: Ирина Ананьева

Отец ребёнка: Ананий Харитонов

Лысовка, Ельнинский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
29.07.1864

Сын: Евдоким Ананьев

Отец ребёнка: Ананий Харитонов

Лысовка, Ельнинский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
02.08.1870

Сын: Стефан Ананьев

Отец ребёнка: Ананий Харитонов

Лысовка, Ельнинский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
19.10.1873

Сын: Артемий Ананьев

Отец ребёнка: Ананий Харитонов

Лысовка, Ельнинский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
10.10.1876

Сын: Филипп Ананьев

Отец ребёнка: Ананий Харитонов

Лысовка, Ельнинский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
24.08.1882

Сын: Иван Ананьев

Отец ребёнка: Ананий Харитонов

Лысовка, Ельнинский муниципальный район, Смоленская область
Место жительства
Неизвестно
Голаевка, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно
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