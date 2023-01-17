Софья Андреева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1831
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
05.11.1858
Муж: Ананий Харитонов
Терешок, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
03.04.1861
Дочь: Ирина Ананьева
Отец ребёнка: Ананий Харитонов
Рождение ребёнка
29.07.1864
Сын: Евдоким Ананьев
Отец ребёнка: Ананий Харитонов
Рождение ребёнка
02.08.1870
Сын: Стефан Ананьев
Отец ребёнка: Ананий Харитонов
Рождение ребёнка
19.10.1873
Сын: Артемий Ананьев
Отец ребёнка: Ананий Харитонов
Рождение ребёнка
10.10.1876
Сын: Филипп Ананьев
Отец ребёнка: Ананий Харитонов
Рождение ребёнка
24.08.1882
Сын: Иван Ананьев
Отец ребёнка: Ананий Харитонов
Место жительства
Неизвестно
Голаевка, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно