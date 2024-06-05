Саврасова (Новожилова) Елена Анатольевна . — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Саврасова (Новожилова) Елена Анатольевна .

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Место рождения

г . Курган Курганская область Россия .

Дата рождения

09.08.1972

Пол

Женский

Добавил:

ОП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.08.1972

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Саврасов Александр Васильевич .

Рождение ребёнка
09.04.1994

Дочь: Согласова (Саврасова) Вероника Александровна .

Отец ребёнка: Саврасов Александр Васильевич .

Рождение ребёнка
31.03.2007

Дочь: Саврасова Елизавета Александровна .

Отец ребёнка: Саврасов Александр Васильевич .

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