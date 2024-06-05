Саврасова (Новожилова) Елена Анатольевна .
Место рожденияг . Курган Курганская область Россия .
Дата рождения09.08.1972
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.08.1972
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
09.04.1994
Дочь: Согласова (Саврасова) Вероника Александровна .
Отец ребёнка: Саврасов Александр Васильевич .
Рождение ребёнка
31.03.2007
Дочь: Саврасова Елизавета Александровна .
Отец ребёнка: Саврасов Александр Васильевич .