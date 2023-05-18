Ступко (Жабина) Антонида Егоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.11.1928
Дата смерти28.06.1968
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.11.1928
Отец: Жабин Егор Афанасьевич
Мать: Жабина Фёкла Петровна
Рождение ребёнка
18.08.1954
Рождение ребёнка
30.12.1956
Рождение ребёнка
25.06.1958
Рождение ребёнка
17.01.1960
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
28.06.1968
Дружный, Варненский муниципальный район, Челябинская область