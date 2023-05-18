Ступко (Жабина) Антонида Егоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ступко (Жабина) Антонида Егоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.11.1928

Дата смерти

28.06.1968

Пол

Женский

Отец

1901 г.р.

Мать

1903 г.р.

Муж

1932 г.р.

Дети

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Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.11.1928

Отец: Жабин Егор Афанасьевич

Мать: Жабина Фёкла Петровна

Рождение ребёнка
18.08.1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ступко Николай Иванович

Рождение ребёнка
30.12.1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ступко Николай Иванович

Рождение ребёнка
25.06.1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ступко Николай Иванович

Рождение ребёнка
17.01.1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ступко Николай Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ступко Николай Иванович

Смерть
28.06.1968
Дружный, Варненский муниципальный район, Челябинская область
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