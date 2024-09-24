Максимова Меланья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Максимова Меланья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1823 ст.

Дата смерти

08.01.1893 ст.

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

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Дети

1841 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ГК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Васьково, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Матвеева Татьяна

Отец ребёнка: не указан

Васьково, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Матвеев Игнатий

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Васьково, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
1841 ст.

Сын: Матвеев Алексей

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
08.01.1893 ст.

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