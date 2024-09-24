Максимова Меланья
Место рожденияНе указано
Дата рождения1823 ст.
Дата смерти08.01.1893 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Матвеева Татьяна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Матвеев Игнатий
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1841 ст.
Сын: Матвеев Алексей
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
08.01.1893 ст.