Маркова Валентина Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.02.1907
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.02.1907
Отец: Марков Александр Дмитриевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Томкович Сергей Дмитриевич
Отец ребёнка: Томкович Дмитрий Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Томкович Павел Дмитриевич
Отец ребёнка: Томкович Дмитрий Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Томкович Дмитрий Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно