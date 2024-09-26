Маркова Валентина Александровна 22.02.1907 — найти родственников по фамилии на Familio
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Маркова Валентина Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.02.1907

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.02.1907

Отец: Марков Александр Дмитриевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Томкович Сергей Дмитриевич

Отец ребёнка: Томкович Дмитрий Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Томкович Павел Дмитриевич

Отец ребёнка: Томкович Дмитрий Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Томкович Лев Дмитриевич

Отец ребёнка: Томкович Дмитрий Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Томкович Дмитрий Васильевич

Смерть
Неизвестно

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