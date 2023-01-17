Ципулина (Алтынникова) Мария Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ципулина (Алтынникова) Мария Павловна

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Место рождения

Воротынск, Перемышльский муниципальный район, Калужская область

Дата рождения

Около 1834

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1829 г.р.
Около 1826 г.р.

Дети

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1834

Отец: не указан

Мать: не указана

Воротынск, Перемышльский муниципальный район, Калужская область
Бракосочетание
25.08.1851

Муж: Вашков Григорий Иванович

Калуга, город Калуга, Калужская область
Рождение ребёнка
29.07.1853

Дочь: Вашкова Анна Григорьевна

Отец ребёнка: Вашков Григорий Иванович

Калуга, город Калуга, Калужская область
Рождение ребёнка
21.01.1855

Дочь: Вашкова Александра Григорьевна

Отец ребёнка: Вашков Григорий Иванович

Калуга, город Калуга, Калужская область
Бракосочетание
После 1863

Муж: Ципулин Иван Козьмич

Калуга, город Калуга, Калужская область
Смерть
Неизвестно
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