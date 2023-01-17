Ципулина (Алтынникова) Мария Павловна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1834
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1834
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
25.08.1851
Рождение ребёнка
29.07.1853
Дочь: Вашкова Анна Григорьевна
Отец ребёнка: Вашков Григорий Иванович
Рождение ребёнка
21.01.1855
Дочь: Вашкова Александра Григорьевна
Отец ребёнка: Вашков Григорий Иванович
Бракосочетание
После 1863
Муж: Ципулин Иван Козьмич
Смерть
Неизвестно