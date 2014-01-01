Позднякова (Афонченкова) Валентина Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Позднякова (Афонченкова) Валентина Григорьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1936

Дата смерти

2014

Пол

Женский

Отец

1897 г.р.

Мать

1905 г.р.

Муж

Дети

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Добавил:

С
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1936

Отец: Афонченков Григорий Мартынович

Мать: Афонченкова Евдокия Яковлевна

Рождение ребёнка
24.07.1964

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Поздняков Михаил Борисович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Поздняков Михаил Борисович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Поздняков Михаил Борисович

Смерть
2014
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