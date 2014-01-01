Позднякова (Афонченкова) Валентина Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1936
Дата смерти2014
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1936
Рождение ребёнка
24.07.1964
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Поздняков Михаил Борисович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Поздняков Михаил Борисович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
2014