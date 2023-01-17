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Леонтий Осипович

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Место рождения

Большой Билиб, Шарканский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1875

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875

Отец: Иосиф Макарович

Мать: Анна Иосифовна

Большой Билиб, Шарканский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1896

Сын: Василий Леонтьевич

Мать ребёнка: не указана

Большой Билиб, Шарканский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1898

Дочь: Евдокия Леонтьевна

Мать ребёнка: не указана

Большой Билиб, Шарканский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1903

Дочь: Юлия Леонтьевна

Мать ребёнка: не указана

Большой Билиб, Шарканский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1912

Дочь: Екатерина Леонтьевна

Мать ребёнка: Христиния Георгиевна

Большой Билиб, Шарканский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1913

Сын: Хохряков Иван Леонтьевич

Мать ребёнка: Христиния Георгиевна

Большой Билиб, Шарканский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1914

Дочь: Анастасия Леонтьевна

Мать ребёнка: Христиния Георгиевна

Большой Билиб, Шарканский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Христиния Георгиевна

Смерть
Неизвестно
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