Леонтий Осипович
Место рождения
Дата рождения1875
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875
Отец: Иосиф Макарович
Мать: Анна Иосифовна
Рождение ребёнка
1896
Сын: Василий Леонтьевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1898
Дочь: Евдокия Леонтьевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1903
Дочь: Юлия Леонтьевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1912
Дочь: Екатерина Леонтьевна
Мать ребёнка: Христиния Георгиевна
Рождение ребёнка
1913
Мать ребёнка: Христиния Георгиевна
Рождение ребёнка
1914
Дочь: Анастасия Леонтьевна
Мать ребёнка: Христиния Георгиевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Христиния Георгиевна
Смерть
Неизвестно