Ягдаров Павел Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.08.1970
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.08.1970
Отец: Ягдаров Василий Павлович
Мать: Ягдарова Раиса Ивановна
Рождение ребёнка
17.05.1995
Дочь: Ягдарова Елена Павловна
Мать ребёнка: Ягдарова Людмила Ивановна
Рождение ребёнка
13.02.1998
Дочь: Ягдарова Екатерина Павловна
Мать ребёнка: Ягдарова Людмила Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно