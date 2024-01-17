Ягдаров Павел Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЯгдаров Павел Васильевич

Ягдаров Павел Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.08.1970

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.08.1970

Отец: Ягдаров Василий Павлович

Мать: Ягдарова Раиса Ивановна

Рождение ребёнка
17.05.1995

Дочь: Ягдарова Елена Павловна

Мать ребёнка: Ягдарова Людмила Ивановна

Рождение ребёнка
13.02.1998

Дочь: Ягдарова Екатерина Павловна

Мать ребёнка: Ягдарова Людмила Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ягдарова Людмила Ивановна

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close