Шнурникова Анисья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шнурникова Анисья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1816

Дата смерти

После 1845

Пол

Женский

Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1816

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно
Ладовская Балка, Красногвардейский муниципальный район, Ставропольский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шнурников Георгий Федорович

Рождение ребёнка
1835

Дочь: (Шнурникова) Татьяна Георгиевна

Отец ребёнка: Шнурников Георгий Федорович

Рождение ребёнка
1838

Дочь: Евдокия Георгиевна

Отец ребёнка: Шнурников Георгий Федорович

Рождение ребёнка
1843

Сын: Шнурников Флор Георгиевич

Отец ребёнка: Шнурников Георгий Федорович

Рождение ребёнка
1844

Дочь: (Шнурникова) Ирина Георгиевна

Отец ребёнка: Шнурников Георгий Федорович

Смерть
После 1845

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