Шнурникова Анисья
Место рожденияНе указано
Дата рождения1816
Дата смертиПосле 1845
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1816
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Ладовская Балка, Красногвардейский муниципальный район, Ставропольский край
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1835
Дочь: (Шнурникова) Татьяна Георгиевна
Отец ребёнка: Шнурников Георгий Федорович
Рождение ребёнка
1838
Дочь: Евдокия Георгиевна
Отец ребёнка: Шнурников Георгий Федорович
Рождение ребёнка
1843
Сын: Шнурников Флор Георгиевич
Отец ребёнка: Шнурников Георгий Федорович
Рождение ребёнка
1844
Дочь: (Шнурникова) Ирина Георгиевна
Отец ребёнка: Шнурников Георгий Федорович
Смерть
После 1845