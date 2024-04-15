Кошелева Евгения Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКошелева Евгения Андреевна

Кошелева Евгения Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Восприемник
26.02.1896 ст.
Юдино, Чистоозерный муниципальный район, Новосибирская область
Иван Михайлович Колотов
Восприемник
10.06.1907 ст.
Купино, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Гликерия Ефимовна Или Ивановна Сумина Или Сваткова
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close