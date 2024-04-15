Кошелева Евгения Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Восприемник
26.02.1896 ст.
Юдино, Чистоозерный муниципальный район, Новосибирская область
Иван Михайлович Колотов
Восприемник
10.06.1907 ст.
Купино, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Гликерия Ефимовна Или Ивановна Сумина Или Сваткова
Смерть
Неизвестно