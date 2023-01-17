Никуличев Иван Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Никуличев Иван Николаевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1830

Дата смерти

19.12.1908

Пол

Мужской

Добавил:

ИМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1853

Сын: Никуличев Иван Иванович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1856

Сын: Никуличев Николай Иванович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1861

Сын: Никуличев Василий Иванович

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Никуличева Анна Васильевна

Смерть
19.12.1908
Устье, Усть-Кубинский муниципальный район, Вологодская область
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