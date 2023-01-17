Никуличев Иван Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1830
Дата смерти19.12.1908
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1853
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1856
Сын: Никуличев Николай Иванович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1861
Сын: Никуличев Василий Иванович
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
19.12.1908
Устье, Усть-Кубинский муниципальный район, Вологодская область