Котова Устинья? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Котова Устинья?

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1808

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1810 г.р.

Дети

Добавил:

RK
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1830

Дочь: Неонила

Отец ребёнка: Котов Гордей

Рождение ребёнка
1832

Сын: Котов Василий

Отец ребёнка: Котов Гордей

Рождение ребёнка
1840

Сын: Котов Фёдор

Отец ребёнка: Котов Гордей

Рождение ребёнка
1844

Дочь: Ирина

Отец ребёнка: Котов Гордей

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Котов Гордей

Смерть
Неизвестно
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