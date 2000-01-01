Котова Устинья?
Место рожденияНе указано
Дата рождения1808
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1830
Дочь: Неонила
Отец ребёнка: Котов Гордей
Рождение ребёнка
1832
Сын: Котов Василий
Отец ребёнка: Котов Гордей
Рождение ребёнка
1840
Сын: Котов Фёдор
Отец ребёнка: Котов Гордей
Рождение ребёнка
1844
Дочь: Ирина
Отец ребёнка: Котов Гордей
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Котов Гордей
Смерть
Неизвестно