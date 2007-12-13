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Сосновский Константин Васильевич

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Место рождения

Аксиньино, Всехсвятская волость, Московский уезд

Дата рождения

20.11.1938

Дата смерти

13.12.2007

Пол

Мужской

Отец

1910 г.р.

Мать

1910 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.11.1938

Отец: Сосновский Василий Максимович

Мать: Сосновская (Каманина) Валентина Алексеевна

Аксиньино, Всехсвятская волость, Московский уезд
Бракосочетание
05.07.1957

Жена: скрыто настройками приватности

Аксиньино, Всехсвятская волость, Московский уезд
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Рождение ребёнка
24.09.1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
30.07.1962

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Москва, город федерального значения Москва
Смерть
13.12.2007

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