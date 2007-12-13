Сосновский Константин Васильевич
Место рождения
Дата рождения20.11.1938
Дата смерти13.12.2007
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.11.1938
Бракосочетание
05.07.1957
Жена: скрыто настройками приватности
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Рождение ребёнка
24.09.1960
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
30.07.1962
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
13.12.2007