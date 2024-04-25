Бернацкий Дмитрий Евгеньевич
Место рожденияс.Туньки Кременецкого уезда Польша
Дата рождения1896
Дата смерти21.10.1938
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1896
Отец: не указан
Мать: не указана
с.Туньки Кременецкого уезда Польша
В настоящий момент Кременецкий район Тернопольской обл. Украина
Рождение ребёнка
15.12.1936
Сын: Бернацкий Александр Дмитриевич
Мать ребёнка: Рабинович-Бернацкая Мария Ароновна
г. Каменец-Подольский Хмельницкой обл. Украина
Арест
20.06.1938
г. Каменец-Подольский Хмельницкой обл.
Смерть
21.10.1938
г. Каменец-Подольский Хмельницкой обл.
В настоящий момент Украина Захоронен - хутор Загальский
Реабилитация осужденного
10.08.1957
г. Каменец-Подольский Хмельницкой обл.
Постановление 121 Хмельницкого обл. суда Восстановлен в партии Решением бюро Хмельницкого обкома КПСС от 27.02.1965