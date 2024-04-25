Бернацкий Дмитрий Евгеньевич 1896 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиБернацкий Дмитрий Евгеньевич

Бернацкий Дмитрий Евгеньевич

Место рождения

с.Туньки Кременецкого уезда Польша

Дата рождения

1896

Дата смерти

21.10.1938

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1896

Отец: не указан

Мать: не указана

с.Туньки Кременецкого уезда Польша
В настоящий момент Кременецкий район Тернопольской обл. Украина
Рождение ребёнка
15.12.1936

Сын: Бернацкий Александр Дмитриевич

Мать ребёнка: Рабинович-Бернацкая Мария Ароновна

г. Каменец-Подольский Хмельницкой обл. Украина
Арест
20.06.1938
г. Каменец-Подольский Хмельницкой обл.
Смерть
21.10.1938
г. Каменец-Подольский Хмельницкой обл.
В настоящий момент Украина Захоронен - хутор Загальский
Реабилитация осужденного
10.08.1957
г. Каменец-Подольский Хмельницкой обл.
Постановление 121 Хмельницкого обл. суда Восстановлен в партии Решением бюро Хмельницкого обкома КПСС от 27.02.1965

Мы используем куки для улучшения работы сайта.