Яранцев Александр
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти?.09.1941
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Яранцев Яков
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
12.05.1934
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Яранцева (Лобанова) Акулина
Силкино, Кильмезский муниципальный район, Кировская область
Смерть
?.09.1941
Причина смерти: На войне
Похороны
Неизвестно