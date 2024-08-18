Яранцев Александр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЯранцев Александр

Яранцев Александр

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

?.09.1941

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

1909 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

СМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Яранцев Яков

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Яранцева (Лобанова) Акулина

Рождение ребёнка
12.05.1934

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Яранцева (Лобанова) Акулина

Силкино, Кильмезский муниципальный район, Кировская область
Смерть
?.09.1941
Причина смерти: На войне
Похороны
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.