Лавкерт Федор Готлибович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лавкерт Федор Готлибович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Лавкерт Готлиб Лукьянович

Мать: Лавкерт Каролина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лавкерт Евгений Федорович

Мать ребёнка: Лавкерт Анна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лавкерт Николай Федорович

Мать ребёнка: Лавкерт Анна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лавкерт Анна

Смерть
Неизвестно
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