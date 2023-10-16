Рыбинский Сергей Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.11.1974
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.11.1974
Рождение ребёнка
29.05.2001
Сын: Рыбинский Евгений Сергеевич
Мать ребёнка: Рыбинская Олеся Владмировна
Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Рыбинская Мария Сергеевна
Мать ребёнка: Рыбинская Наталья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Рыбинская Наталья