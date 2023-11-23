Мария Прокофьева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1699
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1699
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Михаил Никонов
Отец ребёнка: Никон Родионов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Пелагея Никонова
Отец ребёнка: Никон Родионов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Петр Никонов
Отец ребёнка: Никон Родионов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Никон Родионов
Рождение ребёнка
1727
Сын: Арсений Никонов
Отец ребёнка: Никон Родионов
Арсений Никонович (1727 — 1795) Родился в семье священника села Филипова Любимского уезда1 Никона Родионовича. Священник села Бедарева Любимского уезда2 . Умер 5 октября 1795 года. Жена его Васса Иван... Показать все
Рождение ребёнка
1737
Дочь: Елена Никонова
Отец ребёнка: Никон Родионов
Рождение ребёнка
1737
Дочь: Елена Никонова
Отец ребёнка: Никон Родионов
Рождение ребёнка
1745
Дочь: Анна Никонова
Отец ребёнка: Никон Родионов
Смерть
Неизвестно