Мария Прокофьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мария Прокофьева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1699

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1701 г.р.

Дети

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1699

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Михаил Никонов

Отец ребёнка: Никон Родионов

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Пелагея Никонова

Отец ребёнка: Никон Родионов

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Петр Никонов

Отец ребёнка: Никон Родионов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Никон Родионов

Рождение ребёнка
1727

Сын: Арсений Никонов

Отец ребёнка: Никон Родионов

Арсений Никонович (1727 — 1795) Родился в семье священника села Филипова Любимского уезда1 Никона Родионовича. Священник села Бедарева Любимского уезда2 . Умер 5 октября 1795 года. Жена его Васса Иван... Показать все
Рождение ребёнка
1737

Дочь: Елена Никонова

Отец ребёнка: Никон Родионов

Рождение ребёнка
1737

Дочь: Елена Никонова

Отец ребёнка: Никон Родионов

Рождение ребёнка
1745

Дочь: Анна Никонова

Отец ребёнка: Никон Родионов

Смерть
Неизвестно

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