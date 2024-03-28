Марьин Андрей Владимирович 25.04.1957 — найти родственников по фамилии на Familio
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Марьин Андрей Владимирович

Место рождения

Куйбышев

Дата рождения

25.04.1957

Пол

Мужской

Отец

1929 г.р.

Мать

1929 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.04.1957

Отец: Марьин Владимир Васильевич

Мать: Мартынова (Мартынова) Альфа Фёдоровна

Куйбышев
Работа или профессия
Неизвестно
к.т.н., научный сотрудник, банкир, продавец банков
Место жительства
Неизвестно
Москва
Бракосочетание
11.03.1983

Жена: скрыто настройками приватности

Москва
Рождение ребёнка
10.11.1983

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Москва
Рождение ребёнка
19.06.1985

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Москва

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