Марьин Андрей Владимирович
Место рожденияКуйбышев
Дата рождения25.04.1957
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.04.1957
Куйбышев
Работа или профессия
Неизвестно
к.т.н., научный сотрудник, банкир, продавец банков
Место жительства
Неизвестно
Москва
Бракосочетание
11.03.1983
Жена: скрыто настройками приватности
Москва
Рождение ребёнка
10.11.1983
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Москва
Рождение ребёнка
19.06.1985
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Москва