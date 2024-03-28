Имажап Сергей Соянович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Имажап Сергей Соянович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: Имажап Лоозаңмаа Манчыновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Имажап Чечек Сояновна

Мать ребёнка: Имажап София Маадыровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Имажап Аясмаа Сояновна

Мать ребёнка: Имажап София Маадыровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Имажап Николай Соянович

Мать ребёнка: Имажап София Маадыровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Имажап Анатолий Соянович

Мать ребёнка: Имажап София Маадыровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Имажап Мира Сергеевна

Мать ребёнка: Имажап София Маадыровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Имажап Азиана Сергеевна

Мать ребёнка: Имажап София Маадыровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Имажап Алдынай Сергеевна

Мать ребёнка: Имажап София Маадыровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Имажап Снежана Сергеевна

Мать ребёнка: Имажап София Маадыровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Имажап Салим Сергеевич

Мать ребёнка: Имажап София Маадыровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Имажап София Маадыровна

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