Воронцова (Музалëва) Лукерья Юдаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Воронцова (Музалëва) Лукерья Юдаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1900

Дата смерти

04.12.1992

Пол

Женский

Добавил:

СЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900

Отец: Музалëв Юдай

Мать: Музалëва Арина

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Воронцов Анфиноген Николаевич

Рождение ребёнка
04.08.1927

Сын: Воронцов Анфиноген Анфиногенович

Отец ребёнка: Воронцов Анфиноген Николаевич

Рождение ребёнка
25.06.1929

Дочь: Фирсова (Воронцова) Мария Анфиногеновна

Отец ребёнка: Воронцов Анфиноген Николаевич

Рождение ребёнка
30.03.1933

Дочь: Тарасова (Воронцова) Валентина Анфиногеновна

Отец ребёнка: Воронцов Анфиноген Николаевич

Рождение ребёнка
12.07.1939

Дочь: Соломенная (Воронцова) Пелагея Анфиногеновна

Отец ребёнка: Воронцов Анфиноген Николаевич

Рождение ребёнка
16.04.1942

Дочь: Бархатова (Воронцова) Зоя Анфиногеновна

Отец ребёнка: Воронцов Анфиноген Николаевич

Смерть
04.12.1992

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