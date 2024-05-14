Воронцова (Музалëва) Лукерья Юдаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1900
Дата смерти04.12.1992
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900
Отец: Музалëв Юдай
Мать: Музалëва Арина
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
04.08.1927
Сын: Воронцов Анфиноген Анфиногенович
Отец ребёнка: Воронцов Анфиноген Николаевич
Рождение ребёнка
25.06.1929
Дочь: Фирсова (Воронцова) Мария Анфиногеновна
Отец ребёнка: Воронцов Анфиноген Николаевич
Рождение ребёнка
30.03.1933
Дочь: Тарасова (Воронцова) Валентина Анфиногеновна
Отец ребёнка: Воронцов Анфиноген Николаевич
Рождение ребёнка
12.07.1939
Дочь: Соломенная (Воронцова) Пелагея Анфиногеновна
Отец ребёнка: Воронцов Анфиноген Николаевич
Рождение ребёнка
16.04.1942
Дочь: Бархатова (Воронцова) Зоя Анфиногеновна
Отец ребёнка: Воронцов Анфиноген Николаевич
Смерть
04.12.1992