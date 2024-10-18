Мальцев Иван Дмитриевич 01.02.1927 — найти родственников по фамилии на Familio

Мальцев Иван Дмитриевич

Автор
ЮС
Сомова Ю.

мужской, родился 01.02.1927, Тис, Суксунский муниципальный район, Пермский край

умер 23.12.1984, Серов, Серовский, Свердловская область

Мать
Китаева Серафима Харитоновна24.07.1907 г.р.
Отец
Мальцев Дмитрий Аркадьевич07.08.1905 г.р.
Супруги
Мальцева (Игумнова) Мария Даниловна17.04.1926 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.02.1927

Отец: Мальцев Дмитрий Аркадьевич

Мать: Китаева Серафима Харитоновна

Тис, Суксунский муниципальный район, Пермский край

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мальцева (Игумнова) Мария Даниловна

Рождение ребёнка
25.02.1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Мальцева (Игумнова) Мария Даниловна

Серов, Серовский, Свердловская область

Смерть
23.12.1984
Серов, Серовский, Свердловская область

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