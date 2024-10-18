Мальцев Иван Дмитриевич
мужской, родился 01.02.1927, Тис, Суксунский муниципальный район, Пермский край
умер 23.12.1984, Серов, Серовский, Свердловская область
МатьКитаева Серафима Харитоновна24.07.1907 г.р.
ОтецМальцев Дмитрий Аркадьевич07.08.1905 г.р.
Супруги
Мальцева (Игумнова) Мария Даниловна17.04.1926 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.02.1927
Тис, Суксунский муниципальный район, Пермский край
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
25.02.1955
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Мальцева (Игумнова) Мария Даниловна
Серов, Серовский, Свердловская область
Смерть
23.12.1984
Серов, Серовский, Свердловская область