Бойко Пётр Фёдорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бойко Пётр Фёдорович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1880

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

Дети

Скрыто настройками приватности
1914 г.р.
Скрыто настройками приватности
1920 г.р.

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880

Отец: Бойко Фёдор

Мать: Бойко Татьяна

Рождение ребёнка
1909

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Бойко Марфа Фёдоровна

Рождение ребёнка
26.01.1914

Дочь: Жибоедова Мария Петровна

Мать ребёнка: Бойко Марфа Фёдоровна

Уяр, Уярский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
1918

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Бойко Марфа Фёдоровна

Рождение ребёнка
1920

Дочь: Бондаренко Евдокия Петровна

Мать ребёнка: Бойко Марфа Фёдоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бойко Марфа Фёдоровна

Смерть
Неизвестно
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