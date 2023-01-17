Бойко Пётр Фёдорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1880
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880
Отец: Бойко Фёдор
Мать: Бойко Татьяна
Рождение ребёнка
1909
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Бойко Марфа Фёдоровна
Рождение ребёнка
26.01.1914
Дочь: Жибоедова Мария Петровна
Мать ребёнка: Бойко Марфа Фёдоровна
Уяр, Уярский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
1918
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Бойко Марфа Фёдоровна
Рождение ребёнка
1920
Дочь: Бондаренко Евдокия Петровна
Мать ребёнка: Бойко Марфа Фёдоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Бойко Марфа Фёдоровна
Смерть
Неизвестно