Юрьев Александр Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Юрьев Александр Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

?.09.?

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.09.?

Отец: Юрьев Василий

Мать: Юрьева Евдокия

Рождение ребёнка
16.07.1958

Дочь: Юрьева Татьяна Александровна

Мать ребёнка: Юрьева Антонина Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Усимова Римма Александровна

Мать ребёнка: Юрьева Антонина Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мухина Лидия Александровна

Мать ребёнка: Юрьева Антонина Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Юрьев Василий Александрович

Мать ребёнка: Юрьева Антонина Ивановна

Смерть
Неизвестно
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