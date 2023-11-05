Юрьев Александр Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения?.09.?
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.09.?
Отец: Юрьев Василий
Мать: Юрьева Евдокия
Рождение ребёнка
16.07.1958
Дочь: Юрьева Татьяна Александровна
Мать ребёнка: Юрьева Антонина Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Усимова Римма Александровна
Мать ребёнка: Юрьева Антонина Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мухина Лидия Александровна
Мать ребёнка: Юрьева Антонина Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Юрьев Василий Александрович
Мать ребёнка: Юрьева Антонина Ивановна
Смерть
Неизвестно