Sosland (Potashnick) Rosa (Rischa) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Sosland (Potashnick) Rosa (Rischa)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1863

Дата смерти

22.07.1943

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1888 г.р.
1889 г.р.
1890 г.р.
1895 г.р.
1898 г.р.
1899 г.р.

Добавил:

ДЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1863

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
14.07.1888

Сын: Sosland Morris

Отец ребёнка: Sosland Henry

Рождение ребёнка
04.08.1889

Сын: Sosland Samuel

Отец ребёнка: Sosland Henry

Рождение ребёнка
06.08.1890

Сын: Sosland Abraham B.

Отец ребёнка: Sosland Henry

Рождение ребёнка
21.07.1895

Сын: Sosland David Nathan

Отец ребёнка: Sosland Henry

Рождение ребёнка
17.10.1898

Сын: Sosland Benjamin

Отец ребёнка: Sosland Henry

Рождение ребёнка
03.12.1899

Сын: Sosland Sanders

Отец ребёнка: Sosland Henry

Рождение ребёнка
15.09.1901

Дочь: Marder (Sosland) Fannie Mae

Отец ребёнка: Sosland Henry

Рождение ребёнка
05.07.1903

Сын: Sosland Louis

Отец ребёнка: Sosland Henry

Рождение ребёнка
17.12.1904

Сын: Sosland Hymie Joseph

Отец ребёнка: Sosland Henry

Смерть
22.07.1943
Похороны
Неизвестно

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