Sosland (Potashnick) Rosa (Rischa)
Место рожденияНе указано
Дата рождения1863
Дата смерти22.07.1943
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1863
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
14.07.1888
Сын: Sosland Morris
Отец ребёнка: Sosland Henry
Рождение ребёнка
04.08.1889
Сын: Sosland Samuel
Отец ребёнка: Sosland Henry
Рождение ребёнка
06.08.1890
Сын: Sosland Abraham B.
Отец ребёнка: Sosland Henry
Рождение ребёнка
21.07.1895
Сын: Sosland David Nathan
Отец ребёнка: Sosland Henry
Рождение ребёнка
17.10.1898
Сын: Sosland Benjamin
Отец ребёнка: Sosland Henry
Рождение ребёнка
03.12.1899
Сын: Sosland Sanders
Отец ребёнка: Sosland Henry
Рождение ребёнка
15.09.1901
Дочь: Marder (Sosland) Fannie Mae
Отец ребёнка: Sosland Henry
Рождение ребёнка
05.07.1903
Сын: Sosland Louis
Отец ребёнка: Sosland Henry
Рождение ребёнка
17.12.1904
Сын: Sosland Hymie Joseph
Отец ребёнка: Sosland Henry
Смерть
22.07.1943
Похороны
Неизвестно