Константинов Михаил Ефимович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1789 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1789 ст.
Исповедные росписи ГА Иркутской области (ГАИО), фонд №50, опись №0, дело №509, стр. 190
Рождение ребёнка
28.08.1828 ст.
Сын: Константинов Семён Михайлович
Мать ребёнка: не указана
ГА Иркутской области (ГАИО), фонд №50, опись №3, дело №392, стр. 301
Смерть
Неизвестно