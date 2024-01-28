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Константинов Михаил Ефимович

Место рождения

Шивера, Иркутский округ, Сибирский край

Дата рождения

Около 1789 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1789 ст.

Отец: Константинов Ефим Стефанович

Мать: Константинова Ирина Игнатьевна

Шивера, Иркутский округ, Сибирский край
Исповедные росписи ГА Иркутской области (ГАИО), фонд №50, опись №0, дело №509, стр. 190
Рождение ребёнка
28.08.1828 ст.

Сын: Константинов Семён Михайлович

Мать ребёнка: не указана

Шивера, Иркутский округ, Сибирский край
ГА Иркутской области (ГАИО), фонд №50, опись №3, дело №392, стр. 301
Смерть
Неизвестно

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